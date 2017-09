Theo Francken: regering achter beleid, CD&V en Open VLD uiten wel kritiek op stijl

De regering staat achter het beleid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Dat heeft vicepremier Jan Jambon (N-VA) in de Kamer gezegd na vragen over de veelbesproken missie met ambtenaren van het Soedanese regime om migranten uit het Maximiliaanpark te helpen identificeren en eventueel terug te sturen.

Jambon zei dat het gevoerde beleid in overeenstemming is met internationale afspraken en dat er dus geen mensen teruggestuurd worden als hun integriteit niet gegarandeerd is. Hij wees erop dat de Soedanezen uit het Maximiliaanpark op elk moment asiel konden aanvragen en dat ze in beroep konden gaan tegen hun uitwijzing.

Ook vanuit coalitiepartner Open VLD kwam er steun voor het beleid van Francken. Patrick Dewael, ooit zelf als minister van Binnenlandse Zaken bevoegd voor asiel en migratie, zei dat een terugkeerbeleid een 'ondankbaar' maar noodzakelijk aspect is van het beleid en dat daar identificatiemissies bijhoren, soms met gevoelige landen.

Oppositie

De oppositie toont geen begrip. 'Du jamais vu', zei Wouter De Vriendt (Groen). 'Om mensen te helpen identificeren nodigen we het regime uit waarvoor die mensen op de vlucht zijn.'

'Wat is de ondergrens voor het fatsoen van ons beleid', zei Monica De Coninck (SP.A). 'We zijn vriendjes met Saoedie-Arabië, Kazachstan, Azerbeidzjan en Soedan en gaan intussen met vier ministers in New York lobbyen voor een zitje in de VN-Veiligheidsraad. Van hypocrisie gesproken.'

Kritiek

Kritiek op de communicatiestijl van Francken kwam er wel ook vanaf de meerderheidsbanken. 'Als je zo'n delicate opdracht moet uitvoeren, moet je niet nodeloos provoceren en polariseren', zei Dewael. 'De stijl van Francken is de onze niet.'

Dewael had ook kritiek op de karikatuur van Francken in nazikostuum die de jongerenafdeling van Ecolo de wereld in stuurde. 'Walgelijk. Dat is het banaliseren van de gruwel van Auschwitz, dat doe je niet.' CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten sloot zich daar bij aan. "We moeten menselijk communiceren.' Uit protest tegen de karikatuur verliet de N-VA-fractie de zaal toen Ecolo'er Benoît Hellings het woord nam.

Klacht

Francken laat intussen weten dat hij een klacht voorbereidt tegen de auteurs van de naziafbeelding. Om welk soort klacht het gaat, staat nog niet helemaal vast. 'Ik pik dit niet. Ze plaatsen zich buiten het democratisch debat', licht de staatssecretaris toe.

Francken had na de publicatie van de afbeelding om excuses gevraagd, maar die kwamen er niet. 'Integendeel, ze lijken er vooral fier op te zijn', zegt de staatssecretaris.