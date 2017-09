Theo Francken: 'Mijn direct taalgebruik is signaal aan mensensmokkelaars'

Theo Francken verdedigde in Terzake op Canvas de samenwerking met de Soedanese autoriteiten. 'Er zijn een honderdtal mensen in de gesloten centra, dat is één op de vijf plaatsen die worden ingenomen door Soedanezen', zegt Francken. Veertig van hen worden teruggestuurd naar Italië (ze hebben een 'Dublin-hit'), drie gaan vrijwillig terug naar Soedan en van tien mensen is al vastgesteld dat ze niet uit Soedan komen.

Worden er mensen effectief teruggestuurd? 'Dat is de logica der dingen. Maar zij kunnen in beroep gaan en zullen dat wellicht ook doen en dan zal het principe van de non-refoulement (niemand mag teruggestuurd worden naar een plaats waar er gevaar is voor diens leven of risico op foltering, nvdr) getoetst worden', zei Francken.

De staatssecretaris ging in debat met Groen-Kamerlid Kristof Calvo. 'Het probleem is de samenwerking met Soedan. Ik begrijp de samenwerking niet met een regime waar we hopelijk kilometers vanaf staan'.

Volgens Calvo moeten de diensten van Francken de Soedanezen actiever en neutraler informeren over de mogelijkheid om hier asiel aan te vragen. 'Daar zijn we al acht maanden mee bezig', zei Francken. 'De essentie is dat ze naar Engeland willen.'

Communicatie

Francken krijgt van oppositie én coalitiepartners kritiek op zijn harde manier van communiceren. Calvo vindt de manier waarop Francken over vluchtelingen praat er vaak over. 'Francken is helaas een veelpleger.'

'Ik voel me niet aangesproken', zegt Francken zelf. 'Ik wil een duidelijk signaal geven door direct taalgebruik en aan mensensmokkelaars zeggen dat ze niet naar hier moeten komen, dat het hier niet gaat lukken.'

Calvo distantieerde zich nog eens van de spotprent van Ecolo J, de jongerenpartij van Ecolo. Daarop werd Francken gefotoshopt in een nazikostuum. 'Ik zou de auteur van de post uitnodigen in de Dossinkazerne om hem de holocaust onder ogen te brengen', zei Calvo. 'Als je als politiek verantwoordelijke voor die stijl opteert en je woorden wikt en weegt en niet spreekt over opkuisen, dan ben ik ervan overtuigd dat de kans op die wansmakelijke prenten afneemt'.

Francken pikt het echter niet dat Ecolo J zich niet wil excuseren. 'Voor mij mogen ze allemaal verplicht een maand naar Auschwitz en Birkenau'.

In het VTM-nieuws zei Francken eerder te vrezen voor zijn eigen veiligheid. 'Het is een interessante discussie over het recht op beledigen en de vrijheid van meningsuiting. Het verschil is dat het hier gaat om een politieke partij. Zij criminaliseren mij als politicus. Ik vind dat ver boven de grens van het democratisch fatsoen. In Nederland heeft men dat ook gedaan: daar is er vanuit links maanden een hetze geweest tegen Pim Fortuyn. We weten allemaal hoe dat afgelopen is. Als men zo verder doet, zou er vroeg of laat wel eens een zot kunnen opstaan die mij wil "opruimen".'