Theo Francken: 'In augustus 190 buitenlandse criminelen zonder wettig verblijf gerepatrieerd'

De betrokkenen waren alles samen tot 4.701 maanden of 392 jaar aan gevangenisstraffen veroordeeld.

Onder de 190 buitenlandse veroordeelden die teruggestuurd werden waren er 55 Roemenen en 25 Albanezen. Ook een Tunesiër die twintig jaar cel had gekregen voor moord is gerepatrieerd. Een Marokkaanse man met een Spaanse verblijfsvergunning die veroordeeld was voor verkrachting, slagen en drugsdelicten kon naar Marokko gebracht worden nadat de Spaanse overheid zijn verblijfsrecht had ingetrokken.

Vorig jaar werden in totaal bijna 1.600 buitenlanders zonder wettig verblijf teruggestuurd. Dit jaar staat de teller al op 1.112.