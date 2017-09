Theo Francken: 'Had 'opkuisen' niet mogen gebruiken'

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) kreeg vorige week heel wat kritiek over zich heen nadat hij in een Facebookbericht de situatie in het Maximiliaanpark had aangekaart. 'Vanmorgen 14 mensen aangehouden in het Maximiliaanpark en 9 in het Noordstation, 3 verklaarde minderjarigen. #opkuisen'. Met die laatste opmerking haalde Francken zich de hoon van heel wat mensen uit de Wetstraat op de hals. 'Over mensen spreek je niet in termen van opkuisen. Als regeringslid geen respect toont, hoe dit dan verwachten van burgers?', klonk het bij CD&V-voorzitter Wouter Beke.

'Geen enkele mens, Belg, vluchteling, om het even wie, verdient taalgebruik als dit,' reageerde Alexander De Croo (Open VLD). Zijn partijvoorzitster Gwendolyn Rutten zei gisteren in VTM NIEUWS dat Francken 'de menselijkheid vergeet' en hekelde de herhaaldelijk forse communicatie van de staatssecretaris. 'Na de uithaal komt er altijd een excuus, ik denk dat dit al de vijfde, zesde, zevende keer is.' Ook premier Charles Michel kwam tussen, en tikte Francken op de vingers.

Bij N-VA klonk het dat Francken niet de mensen in het park viseerde, maar wel de chaos die de opvangcrisis met zich mee bracht.

Op Radio 1 kwam Francken vanmorgen zelf terug op de heisa, en sloeg hij mea culpa. 'We proberen het probleem in het Maximiliaanpark op te lossen. Ik heb 'opkuisen' gebruikt, ik had dat niet mogen gebruiken', aldus de staatssecretaris. 'Het gaat niet over die mensen opkuisen natuurlijk, maar wel over het probleem aanpakken. Dat is iets waar ik dag en nacht mee bezig ben. Opkuisen, oplossen - dat gaat niet over die mensen, voor mij. Helemaal niet.'

Geen enkele mens, Belg, vluchteling, om het even wie, verdient taalgebruik als dit. pic.twitter.com/v1KpihSdcS — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) September 14, 2017