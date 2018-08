Theatermaker Yves De Pauw: 'Geen geklaag, geen gezaag, bloed willen we zien!'

'We hadden zin in bloedvergieten! (lacht) Met actrices Iris Van Cauwenberghe en Hanne Torfs - samen vormen we Compagnie Lodewijk/Louis - droomde ik van een wraaktragedie die vertrekt van de vraag: "Hoe ver kun je een mens drijven alvorens hij breekt en tot beestachtige wraak overgaat?" Marc Maillard van figurentheater FroeFroe stelde voor om samen te werken, en die kans grepen we. Dankzij FroeFroe kunnen we uitpakken met rondvliegende lichaamsdelen, grijnzende latexpoppen en veel - ik citeer mijn regieaanwijzing -'bloedbloedbloedbloed'. Zo behouden we onze absurde Monty Python-kant te midden van het drama.

