Theatermaker Jan Decorte: 'Een grote liefde en grote kunst, dat is een groot leven'

Vrijdag 13 oktober gaat het nieuwe stuk Stand Down van Jan Decorte in première, én wordt een boek over de theatermaker voorgesteld: Tis of tisni. Een voorpublicatie uit Chris De Stoops lange biografische interview. 'Ik ben altijd een heel akelig ventje geweest.'