Theatermaker Arne Sierens: 'Dat blijft toch altijd de ambitie: dat er geweend zal worden'

Een wagenspel! Worden er sinaasappels uitgedeeld?

Arne Sierens: Sinaasappels? 't Is niet omdat we ons baseren op de middeleeuwse wagenspelen dat we het mirakelspel Mariken van Nieumeghen (1518) imiteren hé? Zingarate, Italiaans voor 'zware kloterijen', is een 21e-eeuws vrachtwagenspel. Het publiek krijgt geen exotische versnaperingen, zoals het middeleeuwse publiek, maar iedereen krijgt wél een biertje van een van onze sponsors. (grijnst) Ik had zin in een zomerspektakel in openlucht. Na jaren toneel maken in de black box wilde ik lucht. Ontgiften! Het is fantastisch leuk en spannend. Als regisseur en auteur moet ik volop inzetten op actie, helderheid en ...