Theatercollectief De Warme Winkel: 'Een kunstenaar draagt toch geen morele verantwoordelijkheid?'

Marieke de Zwaan: Omdat dat veel beter is! In Gesualdo zoeken we naar alle gedaantes van het sublieme, ofwel: 'datgene wat nietig maakt'. Welnu, dat kun je het beste herkennen als je het plaatst tegenover het abjecte, het lelijke. Daarom hoor je in de trailer, waarin de hele ploeg van De Warme Winkel een poging doet om Gesualdo's lied O vos omnes te brengen, heavy metal zodra wij invallen. Zo zetten we de tegenstelling in de verf tussen onze zang - het abjecte - en die van het Nederlands Kamerkoor, dat je in de voorstelling zult horen - het sublieme.

