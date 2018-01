Test-Aankoop: 'Misleidende voedings- en gezondheidsclaims zijn nog altijd schering en inslag'

In Europese winkelrekken zijn nog altijd producten te vinden waarop een misleidende voedings- of gezondheidsclaim staat. De Europese consumentenorganisatie BEUC en elf ledenorganisaties, waaronder Test-Aankoop, roepen de Europese Commissie op om eindelijk werk te maken van voedingsprofielen.

'Met voedingsprofielen zal de sector zijn producten niet langer gezonder kunnen voordoen dan ze eigenlijk zijn', legt Test-Aankoop-woordvoerder Simon November uit. De consumentenorganisaties hebben hun pijlen gericht op zowel voedings- als gezondheidsclaims.

Voedingsclaims benadrukken de positieve effecten van een voedingsmiddel, omdat het bijvoorbeeld calcium of minder vet bevat. Gezondheidsclaims leggen een link tussen een voedingsmiddel en het effect dat dat zou hebben op de gezondheid van de consument. Er bestaat daarover Europese wetgeving, maar een onderzoek van de verschillende betrokken organisaties leert dat die wetgeving niet volstaat.

'We vonden meer dan honderd voorbeelden van claims op ongezonde producten', zegt Monique Goyens, algemeen directeur van BEUC. 'Te sterk gesuikerde of vette voedingsmiddelen worden vermomd als gezonde voeding. Dit is onaanvaardbaar, zeker nu obesitas in Europa in opmars is.'

Er werden in 2006 al voedingsprofielen aangekondigd. In een Europese verordening is te lezen dat die moesten vermijden dat 'de algemene nutritionele status van een voedingsmiddel verhuld wordt'. De consumentenorganisaties pleiten er bij de Commissie dan ook voor om de profielen in te voeren. Midden 2018 wordt een rapport verwacht van de Commissie.