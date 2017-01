Terreurplan ontdekt in gevangenis

De islamradicalisering achter tralies neemt verontrustende vormen aan, zo schrijft Het Laatste Nieuws maandag. Een gedetineerde in de gevangenis van Sint-Gillis kreeg een papier in handen waarop stond uitgelegd hoe hij een bom moet maken. Uit onderzoek van de krant blijkt dat dit soort incidenten toeneemt.

De gedetineerde trof het plan halverwege december in de gevangenis van Sint-Gillis aan in zijn cel. Verbaasd lichtte de 20-jarige man - die niet veroordeeld werd in een terreurdossier - zijn advocaat in. Die bracht de politie op de hoogte, en die onderzoekt de zaak momenteel. De instructies waren voor een andere gedetineerde bedoeld, maar kwamen in de verkeerde cel terecht.

Dweilen met de kraan open

Dat dergelijke boodschappen rondgaan in een gevangenis roept ernstige vragen op over de manier waarop radicale moslims zich organiseren achter de tralies. Getuigenissen tonen aan hoe verontrustend de situatie is. "Het is dweilen met de kraan open", zegt een hooggeplaatste medewerker binnen het gevangeniswezen.

Minister van Justitie Geens (CD&V) maakte al meer dan 5 miljoen euro vrij in de strijd tegen radicalisering, maar dat blijkt onvoldoende om het probleem het hoofd te bieden. Op de hoofdzetel van de gevangenissen zouden bijna dagelijks meldingen van radicalisering binnenlopen.