Terreurorganisatie Islamitische Staat eist aanslag Luik op

'De dader van de aanval in de Belgische stad Luik was een soldaat van het kalifaat', zegt IS. De terreurorganisatie zegt dat hij 'de aanval heeft uitgevoerd na oproepen tot het viseren van de landen van de coalitie' die, geleid door de VS, de 'jihadisten' bestrijdt in Syrië en Irak.

Eerder op de dag meldde het federaal parket dat zowel de modus operandi van de schietpartij als de politionele informatie over dader Benjamin Herman erop wijzen dat het om een terroristische aanslag kan gaan.

Bij de schietpartij die dinsdag plaatsvond in het centrum van Luik werden twee politieagentes, Soraya Belkacemi (45) en Lucile Garcia (54), en de 22-jarige student Cyril Vangriecken gedood, en raakten vier agenten gewond.

'Het onderzoek werd overgenomen door het federaal parket omdat uit de eerste elementen blijkt dat het om een terroristische aanslag zou kunnen gaan', zegt federaal parketwoordvoerster Wenke Roggen. 'De modus operandi lijkt op die waartoe terreurorganisatie IS via internet al herhaaldelijk heeft opgeroepen, het aanvallen van politiemensen met een mes en hun dienstwapen afnemen om nog meer slachtoffers te maken. De man heeft ook herhaaldelijk 'Allahu Akbar' geroepen. Daarnaast is er de informatie van de federale politie van Luik en de Staatsveiligheid, volgens dewelke de dader contacten had met geradicaliseerde moslims. Die informatie dateert van eind 2016, begin 2017 en werd nadien niet meer bevestigd.'

Speurders onderzoeken nu onder meer of Herman in contact heeft gestaan met IS en of hij alleen heeft gehandeld. Voorlopig wil het federaal parket geen verdere informatie kwijt over het verloop van het onderzoek.