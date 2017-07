Terreurcel Anderlecht: dreigingsniveau vier voorlopig niet aan de orde

'Er worden inderdaad nog één of meerdere personen gezocht', zegt parketwoordvoerder Eric Van Der Sypt. 'Zeggen dat die nu snel een aanslag zullen plegen is voorbarig maar we weten dat de El Bakraoui's op 22 maart versneld hun terreurplannen hebben uitgevoerd omdat ze zich in het nauw gedreven voelden. Dat risico kunnen we nu ook niet uitsluiten.' Hij verwijst daarmee naar de arrestatie van Salah Abdeslam, enkele dagen voor de aanslagen in Brussel.

Niet concreet

Toch is er voorlopig geen concrete aanleiding om de terreurdreiging op te trekken naar niveau vier, het hoogste niveau. Dat bevestigt het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) aan Knack.be. Woordvoerster Petra Thijs: 'Op dit moment is daar geen sprake van'.

Reeds sinds november 2015, na de aanslagen in Parijs, is terreurniveau drie van kracht in ons land. Dat betekent dat een aanslag mogelijk en waarschijnlijk is. 'Het onderzoek rond de antiterreuroperatie van woensdag loopt nog volop en vanzelfsprekend evalueren wij die situatie non-stop,' zegt Thijs, 'maar dreigingsniveau vier impliceert dat er concrete aanwijzingen zijn voor een aanslag, en die hebben we voorlopig niet.'

Plaats en/of tijdstip

Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wijst erop dat de communicatie van het federaal parket los staat van de analyse van het OCAD. 'Dat zijn twee verschillende zaken', zegt woordvoerder Olivier Van Raemdonck. 'Er is het gerechtelijk onderzoek, waarover het parket communiceert en waaruit inderdaad blijkt dat er nog een en ander open ligt.'

'Maar de dreigingsanalyse is een ander verhaal. Het dreigingsniveau wordt pas effectief opgetrokken naar niveau vier als er concrete aanwijzingen zijn voor een imminent karakter van de dreiging, zoals een bepaalde plaats en/of tijdstip. En die elementen zijn er op dit moment gewoonweg niet.'

Uiteraard kan dat snel veranderen. Van Raemdonck: 'Net zoals u en ik voortdurend e-mails ontvangen, kan er bij het OCAD op elk moment informatie binnenkomen die noopt tot het optrekken naar niveau vier.' Meteen na de aanslagen in Parijs werd het terreurniveau in Brussel enkele dagen verhoogd tot het hoogste niveau vier. De hoofdstad ging toen in lockdown: het openbaar vervoer werd platgelegd, winkels sloten, net zoals scholen.

Volgens Van Raemdonck sluit de communicatie van het parket dan ook aan bij het huidige niveau drie, namelijk dat een aanslag 'waarschijnlijk' is.

Voorbereiding

Franse en Belgische speurders kwamen woensdagochtend in actie om een terrreurcel op te rollen die vergevorderd was in de voorbereiding van een nieuwe terreuraanslag. Het juiste tijdstip en datum voor die aanslag lagen naar alle waarschijnlijkheid nog niet vast, maar woensdag stootte de politie alvast op een heel arsenaal wapens en munitie, alsook onder meer uniformen van politie en de civiele bescherming.

In Frankrijk werd een 42-jarige man opgepakt en in België nog eens vier verdachten, van wie er twee onder aanhoudingsbevel werden geplaatst. Het gaat om Akim (40) en Khalid (37) Saouti, die beiden de Belgische nationaliteit hebben. Zij zijn in verdenking gesteld van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Beiden zijn broers van Saïd Saouti, het kopstuk van motorbende Kamikaze Riders dat in oktober 2016 nog tot 6 jaar cel werd veroordeeld voor terrorisme.