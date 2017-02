Termont roept op tot behoud van kartel

Kartelpartner Groen wil de leden zelf laten beslissen over het voortbestaan van het kartel in Gent. Gents burgemeester Daniël Termont hoopt alvast dat Groen het kartel niet opblaast. "Ik heb uiteraard aan Groen niets te zeggen. Maar het spreekt voor zich dat als links zich verdeelt, dat een verzwakking is voor links en voor Gent als progressieve stad", aldus Termont.

Als er dan toch een einde zou komen aan het Gentse kartel, dan moeten beide partijen apart naar de kiezer. Dat scenario zou de Gentse burgemeester betreuren. "Als Gent een progressieve stad wil blijven, moeten we links verzamelen", klinkt het. Hij gaat ervan uit dat de top van Groen het behoud van het kartel zal verdedigen. Vraag is ook of Groen zich zonder slag of stoot achter Rudy Coddens zal scharen, de man die de sp.a intussen naar voor heeft geschoven als lijsttrekker ter vervanging van Tom Balthazar.

Termont denkt ook niet dat de Gentse karteldiscussie een impact hoeft te hebben op de samenwerking tussen sp.a en Groen elders in Vlaanderen. "Ik ben een grote voorstander van kartels en van een verdere samenwerking tussen sp.a en Groen en progressieve krachten in de rest van Vlaanderen", aldus Termont.

SP.A wil extra vergoeding burgemeesters en schepenen in intercommunales schrappen

SP.A gaat bekendmaken welke lokale mandatarissen allemaal in intercommunales zetelen en welke vergoedingen ze daarvoor krijgen. Daarnaast stelt de partij voor de extra vergoeding die burgemeesters en schepenen krijgen in intercommunales te schrappen. Dat is maandag beslist op het sp.a-partijbureau.

Met het Publipart-verhaal zit de sp.a in het oog van de storm. De partij komt daarom met een pakket maatregelen en voorstellen. Zo is het volgens partijvoorzitter John Crombez de bedoeling dat alle lokale sp.a-mandatarissen onmiddellijk bekendmaken in welke intercommunales ze zetelen en welke vergoeding ze daarvoor krijgen. Tegen 11 maart wil de partij ook naar "de rest" kijken. Het gaat dan bijvoorbeeld om mandaten in andere en afgeleide structuren van intercommunales.

Die oefening wil Crombez grondig doen. Tegelijk willen de Vlaamse socialisten ook in het Vlaams Parlement stappen zetten in de discussie over de intercommunales en de transparantie rond mandaten. Zo dient sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke in het parlement een voorstel in om het aantal mandaten bij intercommunales fors in te perken (tot maximaal 10 per intercommunale) en ze bovendien onbezoldigd te maken voor schepenen en burgemeesters. Vandenbroucke: "Intercommunales zijn er om taken efficiënter uit te voeren in samenwerking tussen verschillende gemeenten. Burgemeesters en schepenen die daar hun gemeente vertegenwoordigen, doen dat als onderdeel van hun job en moeten er niet extra voor betaald worden".

Tot slot wil de sp.a dat intercommunales in hun jaarverslag per individuele bestuurder een overzicht publiceren van het aantal bijgewoonde vergaderingen en de vergoedingen die daartegenover staan. Volgens Crombez en Vandenbroucke zijn er in de vorige legislatuur al 1.200 mandaten geschrapt. "Maar er zit nog veel vet op de soep. Er kan verder geschrapt worden in de mandaten. Bovendien is er geen enkel argument om burgemeesters en schepenen die hun gemeente vertegenwoordigen in een intercommunale daarvoor extra te vergoeden", aldus Vandenbroucke.

Crombez roept ook op om "niet te wachten op Wallonië of Brussel" en dringt erop aan om er "geen spelletje tussen meerderheid en oppositie van te maken". "De geloofwaardigheid van de hele politiek staat op het spel", klinkt het.

Morgen extra gemeenteraad

De Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) gaat in op de vraag van N-VA-fractieleider Siegfried Bracke om een extra gemeenteraad bijeen te roepen om de participatie van de stad Gent in Publilec en Publipart te bespreken. Die vindt dinsdag plaats om 19.00 uur.

Termont aanvaardt, als voorzitter van de gemeenteraad, het spoedeisende karakter van de vraag tot dringende samenroeping van de gemeenteraad, laat de stadssecretaris maandagmorgen aan alle Gentse fractieleiders weten. In de uitnodiging, die aan de raadsleden wordt bezorgd, zal één agendapunt staan: de bespreking van de participatie van de stad Gent in Publilec en Publipart en gedachtenwisseling over een gezamenlijke reactie.