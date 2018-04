Termont eist 10.000 euro van auteur Ghelamco-boek

Vandewalle moet zich binnenkort verantwoorden omdat hij insinueerde dat Termont schriftvervalsing heeft gepleegd. Termont eist 10.000 euro, die hij aan het goede doel wil schenken als hij gelijk krijgt.

Vandewalle deed begin dit jaar heel wat stof opwaaien met de publicatie van het controversiële boek. Daarin verweet hij het Gentse stadsbestuur illegale staatssteun en nam hij het gebruik van een skybox door stadspersoneel op de korrel. Er kwamen strengere regels voor het gebruik van de bewuste skybox. Maar volgens Termont is er geen sprake van schriftvervalsing bij de aanpassing van een MIPIM-verslag uit 2005. Hij kondigde eerder al juridische stappen aan. Eind februari diende Termont een klacht in.

Op 10 april 2018 is Vandewalle gedagvaard om op 2 mei 2018 te verschijnen voor de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen. 'Ik sta, tot het tegendeel bewezen is, nog steeds 100% achter alles wat ik in mijn boek schreef', zegt Vandewalle.

Het gebeurt zeer zelden dat politici auteurs of journalisten voor de rechtbank dagen. Vandewalle ervaart de juridische stappen als een aanval op de vrije meningsuiting. 'Waarom nu wel de strafklacht? Heeft het tot doelstelling om schrijvers en journalisten te waarschuwen dat ze op kosten zullen gejaagd worden met rechtszaken als ze het aandurven meningen te publiceren, zelfs al zijn ze onderbouwd en werden ze in vraagvorm geschreven?'

'Wat hoopt Termont hier anders mee te bereiken behalve mij op kosten te jagen en de vrije meningsuiting aan te vallen?', aldus nog Vandewalle