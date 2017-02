Telenet betaalde Bracke 12.000 euro bruto per jaar, exclusief zitpenningen

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) kreeg in 2015 als lid van de Telenet-adviesraad een vaste vergoeding van 12.000 euro bruto per jaar, plus een vergoeding van 2.000 euro per vergadering. Dat vernam Knack, en werd zopas ook bevestigd door Kamerlid Peter Vanvelthoven (sp.a) aan de krant De Tijd.

Siegfried Bracke weigerde tot dusver te communiceren over bedragen die hij als consultant voor Telenet ontvangt. Hij argumenteert dat het, anders dan in het veelbesproken Publipart-dossier, niet om publiek geld gaat.

Volgens leden die tot 2015 met Bracke in de adviesraad zetelden, gingt het om basisvergoeding van 12.000 euro, ongeacht zijn of haar aanwezigheid tijdens de vergaderingen. Per bijgewoonde vergadering kwam daar nog 2.000 euro bovenop.

Hoeveel de Kamervoorzitter in 2016 kreeg, is onduidelijk. Telenet hief zijn adviesraad vorig jaar op. 'Sinds vorig jaar worden consultants als Bracke enkel geraadpleegd wanneer men dat nodig acht', klinkt het. Of de vergoedingen voor de consultants hoger dan wel lager liggen dan die voor leden van de ontbonden adviesraad is niet bekend.