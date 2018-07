Het gebeurt me niet vaak dat ik gegrepen word door een filmpje dat zich als een virus over het internet verspreidt. Maar tegen Carpool Karaoke met Paul McCartney had ik geen verweer. McCartney stapte in de auto van Late Late Show-presentator James Corden om zijn nieuwe singel te promoten, maar dat was bijzaak. Het filmpje werd al snel een trip down memory lane - of Penny Lane, om preciezer te zijn. Corden en McCartney kwamen luid zingend de beroemde laan opgereden, stapten uit om selfies te nemen, krabbelden hun namen tussen die van de vele fans die hun krabbel achterlaten op het mythische st...