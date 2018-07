Tankstations langs snelwegen brengen Vlaamse schatkist bijna 33 miljoen euro op

Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een vraag van Joris Vandenbroucke, Vlaams fractieleider van SP.A. De 22 concessies hebben op één na allemaal een tankstation. Brandstofverdeler Total heeft het grootste aantal concessies in portefeuille, 8 van de 22.

Het tankstation dat het meeste opbrengt ligt in het Oost-Vlaamse Kalken: 2.993.026 euro op. Het tankstation met de laagste cijfers is ook in Oost-Vlaanderen gevestigd, namelijk in Nazareth en dat was nog altijd goed voor 214.328 euro aan inkomsten voor Vlaanderen.

Naast een vaste concessie-huur, ontvangt de Vlaamse overheid ook variabele inkomsten via een percentage op de verkoop van brandstof, producten in de shop en verbruik in het restaurant. Uit het antwoord van de minister blijkt voorts nog dat 55 tot 60 procent van de inkomsten komt van de brandstofverkoop.

Opmerkelijk is ten slotte nog dat er zich 23 snellaadpalen langs de Vlaamse autosnelwegen bevinden, met in totaal 69 laadpunten (3 per paal). 'Dat lijkt mij wat aan de lage kant te zijn als we het gebruik van elektrische wagens willen stimuleren', besluit Vandenbroucke.