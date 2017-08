Taalcursus helpt nieuwkomer amper

Na niveau 1.2 moet de nieuwkomer in staat zijn een eenvoudige conversatie te voeren. Dat volstaat voor de meeste jobs waar ze in belanden. Ze gaan in de eerste plaats aan de slag in de schoonmaak-, de horeca- en uitzendsector. De sprong maken naar beter betaalde banen lukt maar moeilijk, ondanks verdere taalcursussen. Enkel wie zijn Nederlands tot in de puntjes kan bijschaven, kan zijn jobpositie uiteindelijk vaak wel verbeteren.

"We waren best verbaasd over de resultaten", zegt Peter De Cuyper, die samen met Hanne Vandermeerschen het onderzoek uitvoerde in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur in de krant. "Voornaamste conclusie: met taallessen alleen kom je er niet".

Bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) wijst erop dat er nooit eerder zoveel werd geïnvesteerd in inburgering en Nederlands als tweede taal, net als in alternatieve vormen van leren. Wel houdt ze vast aan het verhaal van rechten en plichten. "Ik zie ook niet wat er mis is met een job in de horeca of de schoonmaaksector."