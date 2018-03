Syrische Democratische Strijdkrachten hebben Belgische IS-strijders in handen

Dat zegt woordvoerder Rêdûr Xelîl van de Koerdische YPG (Volksbeschermingseenheden), die bij de SDF hoort, deze week in Knack.

Xelîl zegt dat de SDF 'duizenden' westerse IS-strijders gevangen hebben genomen. Daarbij zijn er ook Belgische strijders en vrouwen met de Belgische nationaliteit. Namen wil hij niet noemen en op de vraag hoeveel, antwoordt hij 'een vijftal'.

De SDF hebben hen ondervraagd, aldus de woordvoerder. Hij voegde eraan toe dat de Belgische staat nog niet om hun uitlevering heeft gevraagd. Xelîl riep Brussel op, de gevangen genomen strijders 'terug te nemen' en in België te berechten.

De YPG-zegsman beschuldigde overigens Turkije ervan 'de grootste financier van IS' te zijn. Ook hadden de YPG volgens Xelîl verwacht dat 'alle vrije volkeren en hun regeringen, waaronder het Koninkrijk België als hoofdstad van de NAVO', de Turkse operatie in het noorden van Syrië 'zouden stoppen'.

Gezien Ankara lid is van het Noord-Atlantisch Verbond hadden de Koerden ook verwacht 'dat Turkije geen toestemming zou krijgen om het Koerdische volk in Afrin en de YPG-strijders die IS hebben verdreven, aan te vallen'. 'Toen de strijd tegen IS verminderde in intensiteit, heeft de wereld ons in de steek gelaten en eenzaam achtergelaten in onze confrontatie met de terreur van de Turkse staat', aldus de woordvoerder van de YPG.