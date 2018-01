Syriëstrijder wil doodstraf ontlopen: 'Wij hebben hiervoor gewaarschuwd'

Dat zegt N-VA-Kamerlid Koen Metsu. Hij reageert daarmee op de onthullingen over Tarik Jadaoun, de Syriëstrijder uit Verviers die in een Iraakse cel zit.

Jadaoun, ook bekend als Abu Hamza Al-Belgiki, zei vorige maand nog dat hij amper gevochten heeft voor IS en enkel verpleger was aan het front. Wel had hij naar eigen zeggen info die de Belgische inlichtingendiensten vooruit zou kunnen helpen. Hij hoopt zo de doodstraf die hem in Irak boven het hoofd hangt te ontlopen.

Maar aan de Amerikanen die hem daar verhoorden, gaf Jadaoun een heel andere werkelijkheid toe. Hij bekende dat hij rechtstreeks betrokken was bij meerdere aanslagcomplotten - waarvan er zeker twee voor doden in Europa zorgden - en dat hij zichzelf ook voor zo'n bloedbad kandidaat gesteld heeft, zo schrijft Het Laatste Nieuws. De exclusieve documenten lijken ook aan te tonen dat Jadaoun nog heel wat verzwijgt. Zo zwoer hij in november nog dat hij niets wist over nieuwe aanslagplannen, terwijl hij in december zei dat Islamitische Staat (IS) nog altijd terroristen in Europa verborgen heeft zitten.

Volgens N-VA-Kamerlid Metsu, voorzitter van de 'terreurcommissie' in de Kamer, blijkt hieruit dat ons land 'moet opletten met de balonnetjes die voormalige Syriëstrijders aan het oplaten zijn als zouden ze enkel hulpverlener geweest zijn in terreur- of oorlogsgebied. 'Wij hebben daarvoor gewaarschuwd', zegt Metsu. "Laat het heel duidelijk zijn, wij zijn principieel tegen de terugkeer van Syriëstrijders. We blijven erbij dat ze berecht moeten worden in het land waar ze de daden verricht hebben", zegt Metsu.