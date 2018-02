Sven Mary vraagt dat Salah Abdeslam vrijuit gaat wegens procedurefout

Advocaat Sven Mary heeft gevraagd dat Salah Abdeslam vrijuit zou gaan wegens een procedurefout. Mary meent dat de strafvordering in het proces over de schietpartij in de Driesstraat onontvankelijk is. Bij de aanstelling van een onderzoeksrechter is een inbreuk gepleegd op de taalwetgeving, waardoor het hele onderzoek nietig is en Salah Abdeslam moet vrijuit gaan, klonk het.

Toen het federaal parket een onderzoeksrechter vorderde voor de schietpartij, richtte het die vordering aan de deken van de onderzoeksrechters in Brussel. Dat wil zeggen, aan de onderzoeksrechter met de meeste anciënniteit. Die onderzoeksrechter duidde daarop een onderzoeksrechter aan die gespecialiseerd was in terrorismezaken. Alleen was de vordering van het federaal parket opgesteld in het Frans en is de deken van de onderzoeksrechter een Nederlandstalige onderzoeksrechter, die daarop wel in het Frans een beslissing nam om een Franstalige gespecialiseerde onderzoeksrechter aan te duiden. Dat is volgens Mary een inbreuk op de wetgeving op het taalgebruik in gerechtszaken en brengt dus de onontvankelijkheid van de strafvordering mee.

'Er valt wel één en ander te zeggen over de procedure, het recht en de feiten'

'Ik pleit niet voor mijn ego of om me interessant te maken', zei meester Sven Mary donderdag bij aanvang van zijn pleidooi. 'Ik pleit omdat ik denk een invloed te kunnen hebben op het lot van Salah Abdeslam en omdat er één en ander te zeggen is. Ik aanvaard immers wel de legitimiteit van deze rechtbank, die een verdedigingswal is tegen de barbarij.'

'Salah Abdeslam is een soort stoïcijn', zei meester Mary. 'Een stoïcijn in de zin dat hij zijn lot aanvaardt omdat hij denkt dat het in handen van Allah ligt. Had hij maandag enkel gezegd dat hij een stoïcijn is, had niemand verrast opgekeken. Ik pleit omdat ik denk dat ik een invloed kan hebben op zijn lot, en dat de rechtbank dat ook kan hebben. Want er valt wel één en ander te zeggen over de procedure, het recht en de feiten.'

Abdeslam terug in Parijs

Abdeslam is intussen opnieuw overgebracht naar de zwaarbewaakte gevangenis in de buurt van Parijs. Dat heeft het Franse persbureau AFP vernomen.

Abdeslam zit opgesloten in een zwaarbewaakte gevangenis in de Parijse voorstad Fleury-Mérogis. Voor zijn proces in Brussel over de schietpartij in de Driesstraat, werd hij overgebracht naar Vendin-le-Vieil, omdat die gevangenis dichter bij de Belgische grens ligt. Aangezien Abdeslam dinsdag bekendmaakte dat hij het proces in Brussel niet langer wil bijwonen, wordt hij nu opnieuw overgebracht naar zijn oorspronkelijke cel.