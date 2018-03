Sven Gatz zegt af voor politiek debat 'omdat er enkel mannen in panel zitten'

De faculteitskring Politika had voor haar debat over 'de macht van de overheid' Kristof Calvo (Groen), Sven Gatz (Open VLD), Sammy Mahdi (CD&V), Lorin Parys (N-VA), Bruno Tobback (SP.A) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang) uitgenodigd.

Om 19 uur tweette Gatz nog dat hij aanwezig zou zijn op het debat. Maar in een volgende tweet een uur later liet hij weten: 'Ik had het zelf ook te laat in de mot, maar dit is 2018: een panel zonder vrouwen = geen echt politiek debat. Zonder mij dus. Sorry Politika.'

In Veto wijst Sophie Vervynckt van Politika erop dat ze voor de samenstelling van het panel voor dit debat contact opnamen met maar liefst 24 vrouwen, maar dat geen van hen kon komen.

Volgens de hoofdredactrice van Veto, Nora Sleiderink, die het debat modereerde, is er nog wat anders aan de hand. 'Sven Gatz vroeg een 'special treatment' waarbij hij meer spreekminuten zou krijgen dan zijn gesprekspartners en vooraf ook nog een zegje zou mogen doen over burgerparticipatie. Als je dan nog zo probeert te scoren op de kap van de feministen is dat ronduit vernederend', zegt Sleiderink in een mail, die Veto dinsdagavond verspreidde.