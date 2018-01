Sven Gatz trekt 330.000 euro uit voor samenwerkingen binnen en buiten de cultuursector

'Samenwerken binnen en buiten de cultuursector biedt veel potentieel. De creativiteit en experimenteerdrift in de cultuursector slaat vaak ook gensters in de vernieuwing van andere maatschappelijke terreinen, van een traditioneel industrieel bedrijf tot een voetbalclub', zegt Gatz.

Daarom wil hij met de 'innovatieve partnerprojecten' de samenwerking van cultuur met andere sectoren stimuleren. Gatz mikt op samenwerkingen tussen kunstenaars, artiesten, creatieven, cultuurhuizen, erfgoedspelers en spelers uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk enerzijds en culturele maar vooral ook niet-culturele spelers anderzijds: wetenschap, technologie, zorg, media, sport, onderwijs...

'Een partnerproject beoogt steeds een win-win voor alle betrokken partijen en werkt vernieuwend omdat het partners laat samenwerken die voorheen met elkaar niets te maken hadden', zegt Gatz. 'Sommige projecten verbinden twee partners, andere verbinden veel partners uit verschillende sectoren.'

Een eerste experimentele projectoproep in juni, die de naam 'Over de muur kijken' meekreeg, leverde 45 kandidaten op. Gatz is ervan overtuigd dat er 'veel interessante projecten en allianties zullen ontstaan'.

Voorbeelden van de negentien gehonoreerde projecten zijn Regenprinter (Leuven), een samenwerking tussen Het nieuwstedelijk en KU Leuven e-Media Research Lab; Opleidingstrajecten voor nieuwkomers (Brussel), een samenwerking tussen Cinemaximiliaan en de VDAB; en Dekoloniseer het museum (Brussel), een samenwerking tussen het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en MO* Magazine. In 2018 volgt een nieuwe oproep voor projecten.