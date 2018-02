Sven Gatz (Open VLD): 'Ik lig niet wakker van nepnieuws'

Sven Gatz: Als ik mij al zorgen maak, is het over de manier waarop Facebook met onze privacy omgaat. Ik ben blij met het arrest van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg in de zaak die de Privacycommissie heeft aangespannen. Het is duidelijk dat Facebook de wetgeving niet altijd toepast, zeker als het over transparantie gaat. We zijn waarschijnlijk vertrokken voor een jarenlange juridische veldslag, maar ik hoop dat er uiteindelijk een nieuw evenwicht komt rond de vraag wat bedrijven met de gegevens van burgers mogen aanvangen.

