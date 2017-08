'Suzy Embo, bevoorrechte getuige van de Belgische naoorlogse avant-garde'

Suzy Embo is geen naam die bij iedere fotografieliefhebber op de lippen ligt. En nochtans heeft deze fotografe een niet onbelangrijke bijdrage geleverd aan de Belgische na-oorlogse fotografiegeschiedenis. Moest het niet zijn dat ze haar archief had overgemaakt aan het FoMu in Antwerpen die het ontsloot en er nu een tentoonstelling aan wijdt, ze zou wellicht tussen de vergeelde pagina's van de Belgische fotogeschiedenis versukkeld zijn.

...