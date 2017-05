Supertalent Landry Dimata (KVO): 'God zorgt niet voor goals, dat doe ik zelf wel'

'Als hij verder blijft werken, wordt Landry Dimata een van de beste aanvallers ter wereld.' Ex-international Philippe Albert schuwde de grote woorden niet na de bekerfinale tussen KV Oostende en Zulte Waregem. Dimata, een Brusselse spits van 19 jaar, scoorde twee keer, al ging zijn KVO finaal wel de boot in. Albert was zo onder de indruk dat hij de aalvlugge aanvaller aanprees bij de bondscoach. 'Ik vergeet niet wat Michy Batshuayi en Christian Benteke hebben gepresteerd, om over Romelu Lukaku nog maar te zwijgen, maar het zou me een plezier doen als Roberto Martínez hem selecteert. Dimata is dé revelatie van het seizoen', zei Albert, in Franstalig België een veelgevraagd voetbalanalist.

...