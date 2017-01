'Superskinny jeans voor minder dan twintig euro. Maar we moeten nog een tweede keer langs de kassa'

Sporttopjes voor tien euro. Superskinny jeans voor minder dan twintig euro. Een 'ledstraler' - zo'n kanon van een lamp die u kunt vinden aan de oprit van een gemiddelde fermette - voor minder dan vijftien euro. We spreken al een kleine tien jaar van een grote economische crisis, maar wie een beetje rondkijkt, kan nog altijd gouden zaken doen. Elk weekend stappen we vrolijk over de Meir, de Veldstraat of de Nieuwstraat - als we al niet aan shoppingcentra of pakjesdiensten doen. 'Het gaat slecht', schreef Gerard Reve, 'verder gaat het goed.'

...