Sudan-rapport: geen bewijzen van folteringen, maar geen zekerheid dat er geen waren

Het rapport wordt om 14 uur toegelicht in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Na afloop van de ministerraad gaf premier Charles Michel kort uitleg bij het rapport, dat vrijdag door het kernkabinet werd besproken. Het CGVS meent dat de verwijdering of terugkeer van mensen naar Sudan opnieuw georganiseerd kan worden, als voor elke persoon 'ten gronde' is nagegaan of de betrokken persoon al dan niet nood heeft aan bescherming.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) had van de regering net voor het kerstreces de opdracht gekregen om het onafhankelijke Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen (CGVS) te vragen onderzoek te voeren naar de verhalen over de mogelijk gefolterde Sudanezen. In afwachting van het rapport werd beslist geen Soedanezen meer te repatriëren naar hun thuisland.

Door die verhalen kwam staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) onder vuur te liggen. Toen wat later bleek dat hij ook dingen voor de premier verzwegen had, werd zelfs even zijn ontslag gevraagd.