Succes voor Nederlandse lokale partijen, straks ook in Vlaanderen?

Pas morgen zijn de officiële resultaten bekend, maar nu al is duidelijk dat lokale partijen de grootste zijn in bijna de helft van de Nederlandse gemeenten. In 164 van de 335 gemeenten won een plaatselijke partij de lokale verkiezingen die woensdag werden gehouden. Ook in grotere steden zoals Rotterdam, Den Haag en Tilburg haalden lokale partijen de bovenhand. Het weekblad Elsevier zag in het fenomeen een reactie tegen 'de nationale bemoeizucht'. Vooralsnog lijkt dat in Vlaanderen niet aan de orde: 'In Vlaanderen is de impact van regionale partijen op lokale niveau groter dan in Nederland', zegt professor Lokale Politiek Herwig Reynaert (UGent).

