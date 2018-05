Studio 100 dagvaardt Greenpeace in zaak van rokende Maya de Bij

'We willen voorkomen dat er nog meer schade wordt aangericht', zegt Jan Pieter Boodts van Studio 100.

De heisa ontstond vorige week nadat Greenpeace een campagne had gelanceerd om Studio 100 aan te zetten te stoppen met het maken van ongezonde charcuterie voor kinderen. In een filmpje werden zogezegd sigaretten van Maya de Bij gepromoot.

De De milieuorganisatie wil dat Studio 100 de charcuterie vervangt door gezonde vegetarische alternatieven of door vlees dat afkomstig is uit lokale en ecologische landbouw.

De actie van Greenpeace kwam voor Studio 100 als een complete verrassing. "Wij brengen samen met onze licentienemers een gamma aan gethematiseerde voedingsproducten op de markt", legt Boodts uit. "We leven alle wettelijke en deontologische regels na. Zo ontwikkelden we onder meer ijsjes met tagatose in plaats van suiker en is er een brede keuze aan groenten en fruit bij Lidl."

Reeds enkele maanden was Studio 100 in contact met Greenpeace, onder meer over de uitbreiding van het aanbod met vegetarische producten. "Groot was onze verrassing dat Greenpeace met een agressieve campagne Maya de Bij met tabak en roken associeert. Het spreekt voor zich dat we niet kunnen tolereren dat onze figuren misbruikt worden of in verband wordt gebracht met tabaksproducten", aldus Boodts.

Voor Maya de Bij in het bijzonder is Studio 100 verplicht om het legaat te respecteren van de oorspronkelijke schrijver Waldemar Bonsels. Het legaat van Maya de Bij werd ondergebracht in de Waldemar-Bonsels-Stiftung, een Duitse stichting die leesbevordering in scholen promoot. "Het legaat stipuleert een aantal ethische waarden en normen waaronder een verbod op elke link met tabak. Evident dus dat alle beelden waarop Maya de Bij aanzet tot roken volstrekt onaanvaardbaar zijn", benadrukt Boodts.

Na de lancering van de campagne heeft Studio 100 meermaals aan Greenpeace gevraagd om excuses aan te bieden en alle beelden van een tot roken aanzettende Maya de Bij te verwijderen. Daarop heeft Studio 100 zelf maximale inspanningen geleverd om het bewuste filmpje en de beelden te verwijderen. "Ondertussen zijn de beelden wijd verspreid geraakt op het internet en hebben we alle controle verloren, met de mogelijke negatieve gevolgen van dien."

Omwille van de geleden imago-schade, de overeenkomst met de Waldemar-Bonsels-Stiftung en om verdere schade te voorkomen heeft Studio 100 donderdag juridische actie ondernomen, namelijk het uitsturen van een dagvaarding.

Studio 100 eist dat Greenpeace zijn campagne meteen stopzet, het filmpje en beelden laat verwijderen en excuses aanbiedt. Het entertainmentbedrijf blijft nog steeds bereid om met Greenpeace in dialoog te gaan en samen positieve acties op te zetten.