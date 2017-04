Studiedienst SP.A weerlegt positief effect van taxshift

'De federale regering creëert het beeld dat mensen dankzij de taxshift netto meer overhouden. Wij ontvangen echter verschillende berichten van mensen die zeggen dat hun facturen meer stijgen dan hun inkomen', aldus SP.A-Kamerlid Peter Vanvelthoven (SP.A). 'Wij hebben de berekening gemaakt. Wat blijkt na drie jaar regeren? Dat de belastingen voor de hardwerkende Vlaming met 7,9 procent gestegen zijn.'

De studiedienst van de SP.A baseert zich voor haar cijfers op gegevens van het onafhankelijke monitoringcomité. 'In 2014 waren de belastingen ten laste van de gewone man, inkomen plus consumptie, 79 miljard euro. Dat bedrag stijgt in 2017 tot 85 miljard euro. Dat is een toename van 7,9 procent. Deze regering verdoezelt dus gewoon dat de belastingen gestegen zijn', aldus Vanvelthoven.

SP.A-voorzitter John Crombez geeft vanavond om 18 uur in De Vooruit in Gent zijn toespraak naar aanleiding van 1 mei.