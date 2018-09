Studenten willen geen talen meer leren

Tussen de academiejaren 2012-2013 en 2017-2018 steeg het totaal aantal studenten in Vlaanderen van zo'n 225.000 naar 239.000. Tegelijkertijd zagen de opleidingen Toegepaste Taalkunde en Taal- en Letterkunde samen het aantal inschrijvingen met 23 procent dalen, zo blijkt uit onderzoek van de VUB op basis van gegevens van de Vlaamse overheid.

In vijf jaar tijd zakte het aantal Taal- en Letterkundestudenten tot 3.263 (-26 procent), aluds De Morgen. Bij Toegepaste Taalkunde is het aantal inschrijvingen teruggelopen van 3.376 studenten in september 2012 tot 2.710 in september vorig jaar (-20 procent).

Volgens professor Meertaligheid Esli Struys daalt de instroom van sterkere leerlingen. 'Veel studenten uit de richtingen met meer wiskunde in het secundair onderwijs kiezen niet meer voor talen, terwijl dat vroeger wel zo was. De keuze voor talen wordt steeds vaker een negatieve keuze'. 'We zien dat steeds meer jongeren de keuze maken om hun studies in wetenschapsrichtingen te volgen. De arbeidsmarkt vraagt ook al enkele jaren meer en meer naar die hoogopgeleide technische profielen', aldus onderwijsminister Crevits (CD&V).