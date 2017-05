Studenten van zes universiteiten vragen einde aan investering in fossiele brandstof

Universiteitsstudenten van de KU Leuven, UGent, VUB en de Franstalige UCL, ULB en ULg willen dat hun onderwijsinstellingen niet meer beleggen in fossiele brandstoffen. Van hun banken zouden ze moeten eisen dat hun investeringsportfolio's fossielvrij worden. Dat schrijven ze in een open brief. De studenten horen bij het collectief 'Fossil Free.'

'De tijd slinkt om zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs de opwarming van de aarde tot 1,5 °C te beperken en klimaatverandering te beheersen', schrijft het studentencollectief in de open brief. 'Aan het huidige tempo van uitstoot, belanden er in minder dan acht jaar genoeg broeikasgassen in de atmosfeer om die rode lijn van 1.5° te overschrijden.'

Volgens het studentencollectief beleggen zogenaamd duurzame investeringsfondsen van Belgische banken fors in fossielebrandstofproducenten zoals Shell, BP, Total en Gazprom.

'Wij vragen onze universiteiten gezamenlijk op te treden en de creatie van fossielvrije investeringsfondsen te eisen bij hun banken', aldus het studentencollectief. 'Als grote maatschappelijke en financiële spelers kunnen onze universiteiten daartoe voldoende gewicht in de strijd werpen.

'De klok tikt', aldus nog de studenten. 'Investeren in fossiele brandstoffen betekent investeren in een toekomst van ongeziene klimaatontregeling. Het is waanzinnig, maar ook vanuit ons land stromen er nog tientallen miljarden euro's aan investeringen richting de steenkool-, olie- en gasindustrie.'