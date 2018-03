Stranger in the night: Stijn Tormans portretteert de oudste homobaruitbater van het land

Zijn homobar Strange ligt al meer dan zestig jaar in het Antwerpse Statiekwartier, waar ooit massaal de herenliefde werd beleden. Vandaag is hij daar een van de overlevers: op het einde van zijn straat wordt nu tot Allah gebeden. Dit is het verhaal van Armand Everaert, en die van vele anderen.