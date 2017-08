Strafpleiter Hans Rieder: 'Ik zou niet opnieuw kiezen voor de advocatuur'

'Ik zou niet opnieuw kiezen voor de advocatuur', zegt hij.

'Ik zou misschien architectuur kiezen. Dat was mijn eerste liefde. Al is ook dat geen beroep dat uitnodigt om vaak in je canapé te liggen. Maar er blijft wel iets materieel over van wat je doet. Het werk van een advocaat is vluchtig. Geen enkele van mijn pleidooien zal de tijden overleven'.

Hans Rieder, bekend strafpleiter en weleens de 'koning van de procedure' genoemd, heeft het in De Zondag over een brede waaier aan onderwerpen. Onder meer over minister van Justitie Koen Geens, en over politici in het algemeen.

'Ik denk dat we in een slechte tijd leven. Je ziet enerzijds dat mensen klaarheid willen. Over politieke handelingen bijvoorbeeld. Dat is goed. Anderzijds doen mensen vrijwillig afstand van hun vrijheid om zich veilig te voelen. Dát verontrust mij. We denken niet meer na over hoe we de oorzaken van de onveiligheid kunnen wegnemen. Al die daders van terroristische aanslagen in Europa hebben een gelijkaardig levenspad: slechte opvoeding, nul integratie, een crimineel verleden, werkloosheid. Wat doen we daaraan? Heel weinig. Ik zie vooral politici die angst uitbuiten met het doel een politiestaat op te richten'.

Wie bedoelt hij?

'Ik zie die politici over het volledige spectrum. Van links naar rechts. Ooit zullen de mensen tot de vaststelling komen dat ze nu iets opgeven dat hen heel dierbaar is, namelijk hun vrijheid.'

'Afbouw Assisen is dramatisch'

Over minister Geens is het rapport verdeeld:

Rieder: 'Hij scoort hoog in dagelijks bestuur. Maar voor de lange termijn neemt hij foute beslissingen. Dat hij de intentie heeft het wetboek van strafvordering te herschrijven, is goed. Ik vraag dat al 25 jaar. Maar dat hij dat nu doet, in een angstige tijd, is niet goed. Het laat zich raden dat de tijdsgeest een grote impact zal hebben op het resultaat. En dat is nefast. Dat wetboek moet je herschrijven in tijden van verlichting. Gelukkig krijgen we binnen afzienbare tijd een Europees wetboek van strafvordering, en zal de huidige oefening nutteloos gebleken zijn'.

Dat Geens Assisen afbouwt, noemt Rieder 'dramatisch. Een Assisenzaak heeft een louterend effect op de maatschappij. De strafprocedure zal terug gevoerd worden zoals in het Ancien Regime: achter gesloten deuren.'

Bij de strafpleiter is vorig jaar kanker vastgesteld. Daarover wil hij niet veel kwijt. 'Alleen dit: tot spijt van wie het benijdt, ik leef nog.'