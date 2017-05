'Stopzetting procedure Wet-Major is voorlopig en voorwaardelijk'

Volgens Eric Van Hooydonk, onderzoeker aan de UGent, is de stopzetting van de ingebrekestelling inzake havenarbeid "voorlopig en voorwaardelijk". Hij vindt het ook vreemd dat België nu van het strafbankje verdwijnt, terwijl Spanje wordt verplicht verdergaande hervormingen door te voeren.

Van Hooydonk is, naast advocaat in maritieme materie, ook onderzoeksprofessor aan de UGent. Hij sprak zich in het verleden al kritisch uit over de aanpassingen aan de Belgische havenarbeidsregeling en ook nu is hij sceptisch.

"De stopzetting is maar voorlopig en voorwaardelijk. Dat wordt niet duidelijk gecommuniceerd, maar dat is wel zo", zegt hij. "De commissaris heeft een aantal strikte voorwaarden opgelegd aan België voor de stipte uitvoering van de zogezegd hervorming. Als die niet worden vervuld, heropent de Commissie de zaak."

Van Hooydonk vindt het vreemd dat de Transportcommissaris de zaak administratief "voorlopig al stopzet terwijl ze weet dat er na meer dan tien maanden op het terrein nog geen enkele verbetering is waargenomen". Daarbij denkt hij aan de aanwerving van arbeiders buiten de pool. "Dat is nog maar amper of niet gebeurd", stelt hij. "Er is ook geen verbetering op vlak van de verplichte ploegensamenstelling of het verbod op multitasking van havenarbeiders. De controle van toegang tot de havenarbeid is ook nog helemaal niet veranderd. De facto moet je nog steeds lid zijn van de vakbond om een job te krijgen."

Ook vindt hij bedenkelijk dat de Commissie Spanje heeft gedwongen een hervormingswet aan te nemen die veel verder gaat dan de hervormingen in België. Die wet zou donderdag worden gestemd in het Spaanse parlement. Nog volgens de onderzoeker bereidt de Europese Commissie nog een tweede inbreukprocedure voor "op basis van een heleboel klachten van een reeks bedrijven, die ze soms al jaren geleden hebben ingediend".