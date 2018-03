'Stop toch met zeuren over tieners en hun smartphone'

'Ik begrijp echt niet waarom je die rottelefoon geen vijf minuten kunt missen', zegt ze klaaglijk. Iedereen die bij de kassa staat aan te schuiven, kan haar horen - en dat was wellicht precies de bedoeling. Haar dochter, een meisje van een jaar of vijftien met lange blonde haren, blijft op haar iPhone tikken. Steeds nijdiger, zo lijkt het wel. Als haar moeder blijft aandringen, kijkt ze heel even op. 'Eef vraagt wat we precies moeten kennen voor Frans', legt ze uit. 'Dan heb ik toch geen andere keuze dan te antwoorden?' De moeder zucht hoorbaar, de dochter rolt demonstratief met haar ogen en stort zich dan weer op haar telefoon.

...