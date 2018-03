Stijn Tormans keert terug naar Brasschaat: 'Ik was de babysit van Jan Jambon'

Een uitvaartcentrum in Brasschaat. Op een groot scherm worden tientallen foto's geprojecteerd. Behalve die ene die ik me nog goed herinner: de klasfoto van 6E uit het schooljaar 1987-1988. De lucht was die morgen staalblauw en zo voelden we ons ook: blij dat we in zijn klas mochten zitten. Eddy Van Wallendael was toen een naam op het college: lesgeven was voor hem een roeping. Dat jaar leerde hij ons niet alleen rekenen en Frans spreken, maar ook een beetje dromen.

...