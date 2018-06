Steven Vandeput (N-VA): 'Wij willen in Hasselt incontournable worden'

Het is de eerste keer in zijn leven dat hij een uitgesproken politieke ambitie heeft, zegt minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA): 'Als de Hasselaar zegt dat hij de N-VA in het college wil en mij als burgemeester, dan neem ik afscheid van mijn ministerpost. Uiteraard zou ik defensie missen want ik doe deze job graag, in weerwil van wat sommigen zeggen. Wat mij betreft, is de dash er nog niet uit.'

