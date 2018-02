Steven Van Herreweghe: 'Hoe ouder ik word, hoe meer ik besef hoe allesoverheersend de liefde kan zijn'

Steven Van Herreweghe is televisiemaker. Hij presenteert momenteel Van algemeen nut op één. Maar hoe is hij als mens? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had hij 12 minuten en 45 seconden nodig.