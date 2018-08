Sterke stijging asielaanvragen in juli, maar te vroeg om van trend te spreken

Het aantal asielaanvragen in ons land is afgelopen maand met bijna 22 procent gestegen tot 2.117. Het cijfer komt voor het eerst in tweeënhalf jaar boven de 2.000 aanvragen uit en is het hoogste sinds januari 2016, maar om van een trend te spreken is het 'nog veel te vroeg', zegt Gabrielle Baes van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Ook voor een verklaring voor de plotse stijging is het nog te vroeg.

In vergelijking met juni tekende het Commissariaat-Generaal vorige maand een stijging van 21,8 procent op in het aantal asielaanvragen. In totaal waren het er 2.117. De grote meerderheid daarvan (1.812) diende voor het eerst een verzoek om internationale bescherming in, een kleine 15 procent (305) deed dat niet voor het eerst. In juni kreeg het CGVS 1.737 aanvragen binnen, waarvan 1.352 eerste verzoekers en 22 procent of 385 mensen die al eerder een verzoek om internationale bescherming indienden.

Er waren in juli vooral meer asielzoekers uit Palestina (van 118 naar 212), Turkije (van 56 naar 130), Eritrea (van 53 naar 107) en Guinee (van 60 naar 106). Het aantal aanvragen uit Syrië daalde van 375 naar 328, al blijft dat wel de groep die het vaakst asiel aanvraagt in ons land, gevolgd door Palestijnen en Afghanen.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) communiceerde eerder al over de gestegen asielaanvragen, maar de officiële cijfers verschenen pas vandaag op de website van het CGVS.

De staatssecretaris legde in Het Laatste Nieuws de link met het strikte migratiebeleid van de nieuwe regering in Italië, waardoor de migratiestroom zich verlegd heeft vanaf Spanje. 'Zo blijven we dweilen met de kraan open', klonk het. Maar die verklaringen kunnen ze bij het Commissariaat-Generaal niet bevestigen. 'We hebben die dossiers nog niet kunnen bekijken, dus we missen de informatie om daar nu al iets over te zeggen.' Sowieso is een stijging in één maand niet genoeg om van een trend te spreken, benadrukt Baes. 'Ook daarvoor is het nog veel te vroeg.'