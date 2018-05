Ludo Bekkers Kunst- en fotografierecensent Opinie

'Stephan Vanfleteren beeldhouwt met licht en camera'

Ludo Bekkers is onder de indruk van de tentoonstelling Surf Tribe van Stephan Vanfleteren, die wegens succes werd verlengd. 'Men moet verdomd een gedreven psycholoog zijn om via de cameralens tot in de ziel van iemand te kunnen kijken.'