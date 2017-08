Stefan Perceval: 'Ik wil niet alleen theatermaken met acteurs, maar ook met 'echte' mensen'

Hoe origineel: een stuk over het geloof ...

Stefan Perceval: Niet origineel, wel relevant. De belangrijkste vraag stellen we ons te weinig: wat betekent God voor ons? Vanuit die vraag vertrekt de poëtische tekst van Heleen Verburg. 'We dompelen onszelf onder in zelfgeschapen schoonheid', schrijft ze. Die zin zegt het mannelijke personage, gespeeld door Bram Kwekkeboom, tegen het vrouwelijke personage, vertolkt door Marlies Hamelynck. Ze stellen elkaars godsbeeld in vraag en uiteindelijk ook elkaars definitie van de liefde én hun geloof in de kracht ervan. Maar toen ik tijdens de eerste leesrepetitie met hen rond de tafel zat, miste ik mijn energiebron. Ik miste mijn mensen.

