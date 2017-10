Stefaan Degand: 'Ik moet lang leven, hè? Ik moet er zijn voor onze dochter'

'Ik hou van jou. / Voor altijd. / Ik ga kapot zonder jou. / Blijf bij me. / Voor altijd. / Ik kan niet zonder jou. / Ik hou van jou.' Deze woorden spreekt de 29-jarige Stefaan Degand uit terwijl hij, geflankeerd door cellist Jan Kuijken en verteller Josse De Pauw, halfnaakt op de scène staat in De Pauws stuk LIEFDE / Zijn handen. Het is woensdag 7 november 2007. De voorstelling speelt in de Brusselse Beursschouwburg. Degand staat, zoals steeds, iets gebogen - hij leeft met een pijnlijke rug - en staart de zaal in. In die zaal zit zijn grote liefde. De woorden hadden voor haar bestemd kunnen zijn. Zij, het acteren en lekker eten zijn de 'Heilige Drievuldigheid' die hem perfect gelukkig maken.

