Steeds minder regularisatieaanvragen van sans-papiers

Een regularisatieaanvraag voor mensen zonder verblijfsvergunning was gratis, maar kost 250 euro sinds maart 2015. Dat bedrag wordt binnenkort nog opgetrokken, tot 350 euro per aanvraag. Het gevolg is dat er in 2016 amper 4.226 aanvragen werden ingediend, aldus Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

In de periode 2012-2014 was dat gemiddeld nog 13.091 per jaar. 'De maandenlange periode van dagelijkse betogingen van illegalencollectieven aan mijn kabinet is al een tijd voorbij', aldus de staatssecretaris.

De achterstand in de verwerking van de aanvragen raakt volgens Francken stilaan weggewerkt. Momenteel heeft de Dienst Vreemdelingenzaken nog 2.931 dossiers achterstand. Tegen het einde van het jaar wil de N-VA'er dat weggewerkt zien.

Verwarring over precieze cijfers

Op sociaalnetwerksite Twitter onstond al gauw verwarring over de grafiek die N-VA de wereld instuurde. Daarin leken de cijfers van 2012 tot 2014 opgeteld te zijn - in feite ging het om een gemiddelde van die drie jaren. Daarnaast stonden de cijfers van 2015, terwijl de begeleidende tekst het had over 2016. (Onlangs kwam de partij nog in opspraak na een reeks tweets vol foute, al dan niet misleidende cijfers.)

68% minder regularisatieaanvragen in 2016 dan onder de vorige regering. https://t.co/YIvverhO7e pic.twitter.com/SdvC41dgU6 -- N-VA (@de_NVA) January 4, 2017

Wat is dit nou weer voor rommeltje? Eerste balk is som van 3 jaar, tweede is slechts 1 jaar. Het verkeerde dan nog (2015 vs 2016). https://t.co/UisdqkJSB5 -- Jeroen Baert (@jbaert) January 4, 2017

Het Twitteraccount van de jongsocialisten wees erop dat de daling van de regularisatieaanvragen al onder de regering-Di Rupo was ingezet, en verspreidde zelf de 'correcte' grafiek: