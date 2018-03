Steeds minder dierenartsen willen voor FAVV werken

Dat meldt VRT NWS zaterdag. Vooral de te lage vergoedingen, een stijgende werkdruk en gebrekkige communicatie door het FAVV zit de dierenartsen dwars.

"De vergoeding voor mensen die cruciaal zijn in de controle van onze voeding is simpelweg ondermaats", zegt Ludo Muls, secretaris van dierenartsenvereniging IVDB en woordvoerder van ruim 900 zelfstandige dierenartsen.

Dierenartsen krijgen voor de controles bruto ongeveer 44 euro per uur. "De keuringen in vleesbedrijven gebeuren op wisselende uren, overdag of 's nachts en tijdens het weekend", zegt Muls.

"En dat allemaal aan éénzelfde tarief. Overuren door papierwerk? Extra kilometers moeten afleggen? Pech, want dat wordt niet vergoed. Daarom willen jongere collega's dit soort inspecties niet meer uitvoeren. Vroeg of laat zal het FAVV geconfronteerd worden met een leegloop, en daar zal de kwaliteit van de controles ongetwijfeld onder lijden."

Vertrouwen

Een ander probleem is de vertrouwensbreuk die Muls vreest tussen dierenartsen en FAVV. "Het gevoel leeft soms dat inspecties bij grote vleesverwerkers het best niet te grondig worden uitgevoerd", aldus Muls, die zegt te beseffen dat dit een ernstige aantijging is.

"Het FAVV is niet snel geneigd om grote slachthuizen stil te leggen, want dat is een enorme industriële machine die plots wordt afgeremd. Als de dierenartsinspecteurs wat te ijverig zijn, bestaat de mogelijkheid dat ze de maand nadien wat minder opdrachten - en dus minder vergoedingen - krijgen."

Wat er gebeurt met de vaststellingen is de dierenarsten ook niet altijd even duidelijk. "Hoe meer meldingen, hoe minder je wordt geloofd", beweert Muls.

"Dat werkt demotiverend. We vragen daarover al jaren een dialoog met de top, maar ik heb Herman Diricks, FAVV-topman, tot op vandaag nooit in levenden lijve ontmoet."

Een gelijkaardig geluid ving VRT NWS op bij verschillende leden van de Order der Dierenartsen, zij het anoniem.