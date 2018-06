Steeds meer zelfstandigen in nood

Het aantal zelfstandigen dat aan de deur klopt bij de vzw Dyzo, een organisatie in Vlaanderen die vooral focust op schuldhulpverlening voor zelfstandigen, zit in stijgende lijn. Het aantal aanmeldingen steeg van 2.264 in 2014 tot 2.989 vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) opvroeg bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA), zo staat in De Zondag.