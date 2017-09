Steeds meer werkende armen in EU, België blijft stabiel

De financiële crisis zorgde in bijna alle EU-landen voor een stijging van het aantal werkende armen, maar in ons land bleef de stijging beperkt tot 0,5 procentpunten. De Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden (Eurofound) publiceerde vorige week een analyse op basis van cijfers van Eurostat, de statistische tak van de Europese Commissie. In de vergelijking, die de cijfers van uit 2007, van net voor de crisis, naast de meest recente cijfers uit 2014 legde, scoren enkel Tsjechië en Finland beter dan België. De slechtste leerlingen van de klas zijn Spanje, Griekenland en Roemenië.

...