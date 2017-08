Steeds meer Vlamingen studeren in het buitenland

Tijdens het academiejaar 2016-2017 trokken 5.648 studenten voor minstens een deel van het academiejaar naar een buitenlandse universiteit of hogeschool. Dat is een stijging van 5,6 procent tegenover het jaar voordien. Het is zelfs het hoogste aantal Erasmusstudenten sinds de start van het project 30 jaar geleden.

Spanje heeft Frankrijk ingehaald als populairste studiebestemming, Duitsland staat op plaats drie, gevolgd door Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Wat volgens de krant opvalt is dat de beursstudenten ondervertegenwoordigd zijn. Crevits zal de universiteiten en hogescholen vragen hier meer aandacht voor te hebben en dit als speerpunt op te nemen in hun internationaliseringsbeleid.