'Steeds meer kinderen slaan het vijfde en zesde leerjaar over'

'Als ze op hun twaalfde nog altijd in het vierde leerjaar zitten, vindt men het beter dat ze alvast naar het eerste middelbaar gaan, waar ze met leeftijdgenoten in de klas zitten', zegt Anna Lena Van der Meynsbrugge (Go! Atheneum Hoboken). 'Daarbij wordt vergeten dat kinderen in het vijfde en zesde leerjaar niet alleen taal en wiskunde, maar ook nieuwe attitudes aangeleerd krijgen. Wie die jaren overslaat, mist te veel basiskennis om in de middelbare school te kunnen beginnen.'

Hoewel die leerlingen zelf zo'n stap aanvankelijk als een promotie zien, volgt de ontnuchtering meestal snel. 'Na amper een paar weken voelen de meesten al dat ze niet op hun plaats zitten. Heel frustrerend, natuurlijk', zegt Fatima Hajou (Spectrumschool). 'Als na een tijd blijkt dat ze echt niet meekunnen, moeten ze weer vertrekken. Maar waarheen? Veel hangt dan af van de middelbare school waar ze zijn terechtgekomen. Sommige doen de grootste moeite om een oplossing te vinden waar dat kind echt bij gebaat is, maar andere droppen het gewoon bij het CLB, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.' Uiteindelijk wordt zo'n leerling dan vaak naar het buitengewoon onderwijs doorgestuurd, terwijl hij daar helemaal niet thuishoort.